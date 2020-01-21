МИУ ищет инвесторов для "Укрпочты" в сотрудничестве с правительством ФРГ
Министр инфраструктуры Владислав Криклий провел встречу со Специальным уполномоченным правительства ФРГ по вопросам поддержки процесса приватизации в Украине господином Райнером Бомбой, на которой обсуждались варианты сотрудничества по привлечению стратегических партнеров для АО "Укрпочта".
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Криклий проинформировал немецкого коллегу о направлениях деятельности и результаты работы "Укрпочты", о реструктуризации компании, международное партнерство и планы на следующие 5 лет.
"Мы заинтересованы в привлечении стратегического инвестора для Укрпочты. Для нас важно, чтобы 51% акций компании остались в государственной собственности, однако компания имела ресурсы для развития.
За прошлый год Укрпочта получила 600 млн грн чистой прибыли, чистый доход от реализации продукции составил 8,2 млрд грн, что на 20,6% больше по сравнению с 2018 годом ", - отметил Криклий.
В свою очередь Райнер Бомба положительно оценил успехи компании по различным направлениям деятельности и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.
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