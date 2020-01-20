Чистий прибуток "Укрпошти" за 2019 рік склав 600 мільйонів і збільшився на 20%

Чистий дохід від реалізації продукції ПАТ "Укрпошта" в 2019 році, збільшився на 20,6% в порівнянні з 2018 роком - з 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн.

Про це повідомляють у прес-службі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

За вказаний період "Укрпошта" отримала 600 млн грн чистого прибутку проти понад 500 млн грн збитку за 2018 рік.

У минулому році компанія наростила обсяг роботи з посилками в середньому до 47 тис. на добу і розширила послуги міжнародної доставки.

Крім того, за підсумками року в активах у "Укрпошти" - 547 автомобілів, 8,300 тис. Нових комп'ютерів, 5 тис. POS-терміналів з підтримкою безконтактної оплати.

Доходи від здачі незадіяних об'єктів нерухомості в оренду в 2019 році збільшилися і склали 69 млн грн.

За оперативними даними, щомісячна зарплата виробничого персоналу компанії в минулому році склала 6,85 тис. грн без урахування преміальних.

Також, фінансовий експерт Сергій Фурса, на своїй сторінці в Facebook опублікував порівняння фінансових показників за 2016 і 2019 року.

Нагадаємо, чистий дохід від реалізації продукції і послуг АТ "Укрпошта" в 2018 році збільшився на 1,2 млрд грн, або на 23%, в порівнянні з 2017 роком - до 6,8 млрд грн.