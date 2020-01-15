Кабмін затвердив перелік підприємств, які не можна приватизувати

Кабінет міністрів на засіданні у середу затвердив перелік стратегічних підприємств, які не можна приватизувати.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр Олексій Гончарук.

За його словами, уряд погодив відповідний проєкт закону, тепер його має розглянути і схвалити Верховна Рада.



"Не підлягають приватизації підприємства, які: забезпечують енергетичну незалежність та обороноздатність держави; є природними монополіями; мають критично важливе значення для суспільства.



Більше того, ми посилимо контроль за належним користуванням майном та ефективним управлінням стратегічних державних підприємств, які не підлягають приватизації", - написав він.

Зокрема, до переліку підприємств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою ніж 50 відсотків +1 акція та не підлягає приватизації, входять:

"Нафтогаз України", "Магістральні проводи України", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргазвидобування", "Укртранснафта", "Чорноморнафтогаз", Державна холдингова акціонерна компанія "Артем", "Феодосійська суднобудівна компанія "Море", "Укрзалізниця", "Укрпошта".

До переліку підприємств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, становить 100 відсотків, державних унітарних та казенних підприємств, що не підлягають приватизації, зокрема, входять:

"Укрнерерго", "Укргідроенерго", "Енергоатом", "Антонов", "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова".

Економічна правда