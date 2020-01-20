Набув чинності закон про захист прав споживачів фінпослуг
Вступив в дію закон про захист прав споживачів фінансових послуг - з початку червня 2020 року на вебсайтах банків мають з'явитися калькулятори для розрахунку витрат або доходів від фінансової послуги.
Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.
"Національний банк після ухвалення закону про захист прав споживачів фінансових послуг почав розробляти нові вимоги до банків. Нові вимоги дозволять регулятору якісніше реагувати на звернення споживачів та вирішувати спірні питання. Зокрема, НБУ вже ухвалив вимоги, відповідно до яких банки повинні будуть змінити інформацію про свої послуги на вебсайтах.
Тобто розкрити повну та актуальну інформацію про умови надання послуги, їх вартість, включаючи комісії та платежі за додаткові послуги, умови дострокового повернення кредиту, можливі штрафи у випадку невиконання клієнтом зобов’язань тощо", - йдеться у повідомленні.
Цих вимог банки повинні дотримуватися з початку березня.
Крім цього, у червні має змінитися реклама банків, вона повинна буде містити істотні характеристики послуги - інформацію про повну вартість, умови отримання послуги, ризики.
"Також Національний банк планує ухвалити нові вимоги до банків – до договорів, візуального сприйняття реклами, інформації на сайтах та у рекламі щодо мікрокредитів, розкриття інформації про послуги через електронні канали обслуговування, роботи зі зверненнями громадян, уникнення нечесних практик", - заявили у НБУ.
Економічна правда
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