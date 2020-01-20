Набув чинності закон про захист прав споживачів фінпослуг

Вступив в дію закон про захист прав споживачів фінансових послуг - з початку червня 2020 року на вебсайтах банків мають з'явитися калькулятори для розрахунку витрат або доходів від фінансової послуги.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

"Національний банк після ухвалення закону про захист прав споживачів фінансових послуг почав розробляти нові вимоги до банків. Нові вимоги дозволять регулятору якісніше реагувати на звернення споживачів та вирішувати спірні питання. Зокрема, НБУ вже ухвалив вимоги, відповідно до яких банки повинні будуть змінити інформацію про свої послуги на вебсайтах.

Тобто розкрити повну та актуальну інформацію про умови надання послуги, їх вартість, включаючи комісії та платежі за додаткові послуги, умови дострокового повернення кредиту, можливі штрафи у випадку невиконання клієнтом зобов’язань тощо", - йдеться у повідомленні.

Цих вимог банки повинні дотримуватися з початку березня.