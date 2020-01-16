Третина опитаних підприємців не знає власних прав при проходженні перевірок — опитування

Третина українських підприємців вважають себе не обізнаними при проходженні перевірок, більше 80% - готуються до перевірок через інтернет.

Про це повідомляє опитування від Офісу ефективного регулювання BRDO.

За даними опитування 58% респондентів переконані: суттєвим фактором, що заважає бізнесу дотримуватися вимог законодавства і проходити перевірки без порушень, є діяльність інспекторів, які вишукують будь-які підстави для фіксації порушень.

"Український малий та середній бізнес, у переважній більшості, не має великого штату кваліфікованих юристів, які б на постійній основі радили, як правильно проходити планові або позапланові перевірки та уникати зловживань зі сторони держорганів.

Саме тому існує потреба в інструменті, який би надав принаймні базові знання кожному підприємцю, як не допустити зловживань інспекторів", – наголошує експерт EasyBusiness. Кирило Криволап.

Як повідомляє BRDO, українські підприємці невдовзі матимуть можливість знайти необхідну інформацію про перевірки на єдиному ресурсі.

Нагадаємо, з планом комплексних заходів держконтролю на 2020 рік можна ознайомитися на Інспекційному порталі за посиланням.