Пасажиропотік в українських аеропортах збільшився на 18,5%

У 2019 році пасажиропотік в українських аеропортах у порівнянні з 2018 роком збільшився на 18,5% та становив майже 24,34 мільйона осіб.

Про це повідомляє Державна авіаційна служба.

Зазначається, що на міжнародних сполученнях пасажиропотік збільшився на 19,8% до 21,99 млн пасажирів.

При цьому, обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній збільшилися на 9,5% - до 13,72 млн пасажирів порівняно з 2018 роком, у тому числі міжнародні - збільшилися на 9,7% до 12,56 млн пасажирів.

Нагадаємо:

Серед найбільш популярніших міжнародних напрямків аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського у 2019 році - Мінськ (Білорусь), Варшава (Польща) та Шарм-ель-Шейх (Єгипет), серед внутрішіх - Одеса, Запоріжжя і Львів.

Економічна правда