У аеропорту "Київ" назвали найпопулярніші напрямки у 2019 році
Серед найбільш популярніших міжнародних напрямків аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського у 2019 році - Мінськ (Білорусь), Варшава (Польща) та Шарм-ель-Шейх (Єгипет), серед внутрішіх - Одеса, Запоріжжя і Львів.
Про це повідомляє прес-служба аеропорту.
Зазначається, що кількість рейсів у січні-грудні 2019 року становила 27 697 на приліт і виліт, що на 8,4% менше аналогічного періоду 2018 року, з них міжнародних рейсів – 23 367, внутрішніх – 4 330.
За 2019 рік аеропорт обслужив 2,6 млн пасажирів, що на 6,9%, менше, ніж у січні-грудні 2018 р.
Найбільш популярними міжнародними напрямками в грудні 2019 року стали Мінськ (Білорусь), Варшава (Польща), Відень (Австрія), Берлін (Німеччина), Рим (Італія), Будапешт (Угорщина), Таллінн (Естонія); внутрішніми – Запоріжжя, Львів, Одеса.
Економічна правда
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