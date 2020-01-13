Пассажиропоток в украинских аэропортах увеличился на 18,5%

В 2019 году пассажиропоток в украинских аэропортах по сравнению с 2018 годом увеличился на 18,5% и составил почти 24,34 миллиона человек.

Об этом сообщает Государственная авиационная служба.

Отмечается, что на международных сообщениях пассажиропоток увеличился на 19,8% до 21,99 млн пассажиров.

При этом, объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний увеличились на 9,5% - до 13,72 млн пассажиров по сравнению с 2018 годом, в том числе международные - увеличились на 9,7% до 12,56 млн пассажиров.

Напомним:

Среди наиболее популярных международных направлений аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского в 2019 году - Минск (Беларусь), Варшава (Польша) и Шарм-эль-Шейх (Египет), среди внутренних - Одесса, Запорожье и Львов.

Экономическая правда