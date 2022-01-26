У Wizz Air готуються підняти ціни на квитки на тлі зростання збитків

фото: wizz air

Лоукостер Wizz Air попередила, що її збитки у 4 кварталі, ймовірно, перевищать збитки 3 кварталу в 241,2 млн доларів через невизначеність щодо обмежень на пересування в Європі у січні-березні 2022 року.

Про це повідомляє Reuters.

В авіакомпанії заявили, що поява штаму коронавірусу Omicron вдарила по продажах у другій частині третього фінансового кварталу.

Також очікується, що на продажі вплине невизначеність щодо подорожей у січні, лютому та частині березня.

За словами гендиректора Йожефа Вараді, Wizz Air скоротила витрати та придбала нові посадкові місця, що означає, що вона має сильнішу позицію, щоб конкурувати з такими компаніями, як Ryanair та easyJet, як тільки настане довгоочікуване відновлення.

Він сказав, що авіакомпанія побачила стрибок попиту в Британії після того, як уряд оголосив про послаблення обмежень у понеділок.

"Ми очікуємо дуже сильного відновлення попиту в найближчі кілька місяців", - сказав Вараді.

Глава Wizz Air додав, що у короткостроковій перспективі ціни на квитки зростуть через збільшення виробничих витрат, цін на пальне, зарплат і нормативних змін.

За прогнозами Вараді, ринок відновиться до літа цього року.

Він додав, що ккількість перельотів перевищить на 50% показники "доковідного" 2019 року у серпні-вересні.

Економічна правда