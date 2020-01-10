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Lufthansa на 10 днів скасувала рейси до Тегерана

П'ятниця, 10 січня 2020, 17:25
 

Німецький перевізник Lufthansa у п'ятницю заявив, що скасовує всі рейси до Тегерана та з нього до 20 січня, після припущень, що Іран, можливо, помилково збив український пасажирський літак на початку цього тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Німецька компанія, якій також належить Austrian Airlines, заявила, що заборона на польоти спричинена "незрозумілою ситуацією з безпекою повітряного простору навколо аеропорту Тегерана".

Цей крок є "запобіжним заходом", і перевізник вирішить, коли його рейси до Ірану відновляться, коли він матиме більше інформації.

Рейс Lufthansa Франкфурт-Тегераном у четвер повернувся за годину після зльоту через занепокоєння щодо безпеки.

Тим часом австрійські авіалінії заявили пізно в четвер, що його рейсу до Тегерана того ж дня наказали повернутися до Відня після зупинки в Софії.

Як відомо, у четвер ввечері почали надходити повідомлення від джерел у спецслужбах про те, що літак МАУ був збитий ракетою.

Згодом прем’єр Канади Джастін Трюдо офіційно оголосив: є докази, що літак збили ракетою "земля-повітря", а ще пізніше в США опублікували відео, як ракета влучила в авіалайнер МАУ.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat підтвердила, що відео влучання ракети в Boeing було зняте в районі населеного пункту Паранд біля аеропорту Тегерана – ракету ж могли запустити з секретної бази Ірану IRSG.

Іран назвав неправдивими звинувачення про збиття літака МАУ ракетою, заявивши, що не візьме на себе відповідальність за "велику брехню".

Європейська правда

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Lufthansa авіа Іран

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