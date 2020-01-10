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Lufthansa на 10 дней отменила рейсы в Тегеран

Пятница, 10 января 2020, 17:25
 

Немецкий перевозчик Lufthansa в пятницу заявил, что отменяет все рейсы в Тегеран и из него до 20 января, после предположений, что Иран, возможно, ошибочно сбил украинский пассажирский самолет в начале этой недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Немецкая компания, которой также принадлежит Austrian Airlines, заявила, что запрет на полеты вызван "непонятной ситуацией с безопасностью воздушного пространства вокруг аэропорта Тегерана".

Этот шаг является "мерой предосторожности", и перевозчик решит, когда его рейсы в Иран возобновятся, когда у него будет больше информации.

Рейс Lufthansa Франкфурт-Тегеран в четверг вернулся через час после взлета из-за обеспокоенности по поводу безопасности.

Между тем австрийские авиалинии заявили поздно вечером в четверг, что его рейсу в Тегеран в тот же день приказали вернуться в Вену после остановки в Софии.

Как известно, в четверг вечером начали поступать сообщения от источников в спецслужбах о том, что самолет МАУ был сбит ракетой.

Европейская правда

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Lufthansa авиа Иран

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