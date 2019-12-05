Легалізацію грального бізнесу лобіює 5 різних груп — джерело

Законопроєкти про легалізацію азартних ігор підтримують 5 групп лобістів, серед них: букмекери, лотерейні мережі, власники гральних автоматів, власники великих готелів та ше одна неідентифікована.

Про це повідомив один з депутатів із податкового комітету, йдеться у статті ЕП.

За словами джерела, було декілька груп інтересантів, які так чи інакше впливали чи намагались впливати на результат.

Перша – це найбільші букмекерські компанії в особі "Паріматчу". За впливом на законотворчий процес ця компанія може дати фору усім іншим.

Друга група – це лобісти однієї з трьох найбільших в Україні лотерейних мереж – компанії М.С.Л. – яка взагалі може опинитись поза грою через новий закон.

Третя група – власники гральних закладів з автоматами або так званими ставкоматами. Вони фактично організовані як напівкримінальні угрупування.

"Виглядає воно десь приблизно так: є декілька картелів, хтось має 50 залів, а хтось 100. Вони один в одного купують умовно по 15% бізнесу і об'єднуються. І є сотні таких об'єднань, які мають сотні гральних залів чи навіть тисячі", – пояснює автор одного із законопроектів.

Четверта група – "неідентифікована сила, яка відстоює хаос і деструктив, і намагається дискредитувати увесь цей процес", сказав співрозмовник ЕП.

П'ята група – лобісти великих готелів, проте, за словами нардепа, вони поки що активно не включаються.

Найбільш активні, за його спостереженнями, перші.

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Економічна правда