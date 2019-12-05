Легализацию игорного бизнеса лоббирует 5 различных групп — источник

Законопроекты о легализации азартных игр поддерживают 5 групп лоббистов, среди них: букмекеры, лотерейные сети, владельцы игровых автоматов, владельцы крупных отелей и еще одна неидентифицированная группа.

Об этом сообщил один из депутатов из налогового комитета, сообщается в статье ЭП.

По словам источника, было несколько групп интересантов, которые так или иначе влияли или пытались влиять на результат.

Первая - это самые большие букмекерские компании в лице "Париматч". По влиянию на законотворческий процесс эта компания может дать фору всем остальным.

Вторая группа - это лоббисты одной из трех крупнейших в Украине лотерейных сетей - компании М.С.Л. - какая вообще может оказаться вне игры из-за нового закона.

Третья группа - владельцы игорных заведений с автоматами или так называемыми ставкоматамы. Они фактически организованы как полукриминальные группировки.

"Выглядит оно где-то примерно так: есть несколько картелей, кто-то имеет 50 залов, а кто-то 100. Они друг у друга покупают условно по 15% бизнеса и объединяются. И есть сотни таких объединений, имеющих сотни игровых залов или даже тысячи", - объясняет автор одного из законопроектов.

Четвертая группа - "неидентифицированная сила, которая отстаивает хаос и деструктив, и пытается дискредитировать весь этот процесс", сказал собеседник ЭП.

Пятая группа - лоббисты крупных отелей, однако, по словам нардепа, они пока активно не включаются.

Наиболее активные, по его наблюдениям, первые.

Читайте подробнее: "Играют они - выигрывают они". Кто стоит за законопроектами об игорном бизнесе.

Экономическая правда