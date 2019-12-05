Суд зобов'язав Укрзалізницю виплатити "Таврійським іграм" 1 мільйон боргу

Конституційний госпсуд Києва зобов'язав "Укрзалізницю" виплатити 1,079 млн гривень боргу ТОВ "Таврійські ігри" за event-послуги.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що ТОВ "Таврійські ігри" протягом 10-11 квітня 2017 року надала УЗ послуги з маркетингових заходів з прийому керівництвом Укрзалізниці офіційних делегацій залізниць Грузії, Азербайджану і Казахстану для ухгодження дій щодо входження УЗ до Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту.

"Посилаючись на те, що відповідач надані послуги не оплатив, позивач просив стягнути з відповідача на свою кориcть суму боргу, борг з урахуванням встановленого індексу інфляції за час прострочення 132 523,45 грн, 3% річних з простроченої суми 36 798,89 грн, а також понесені ним у справі судові витрати", - йдеться у повідомленні.

Відповідач (УЗ - ред.) проти позову заперечував, посилаючись на те, що договір з позивачем не був укладений, а акт надання послуг підписаний неуповноваженою особою.

Суд першої інстанції частково задовольнив позов ТОВ "Таврійські ігри" задовольнив частково, але апеляційний суд це рішення скасував у частині задоволення позовних вимог та ухвалив нове.

4 грудня 2019 року колегія суддів КГС ВС задовольнила касаційну скаргу ТОВ "Таврійські ігри", залишивши у силі рішення суду першої інстанції.

Економічна правда