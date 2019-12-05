Суд обязал Укрзализныцю выплатить "Таврийским играм" 1 миллион долга
Конституционный хозсуд Киева обязал "Укрзализныцю" выплатить 1,079 млн гривен долга ООО "Таврийские игры" за event-услуги.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что ООО "Таврийские игры" в течение 10-11 апреля 2017 года предоставила УЗ услуги по маркетинговым мероприятиям по приему руководством Укрзализныци официальных делегаций железных дорог Грузии, Азербайджана и Казахстана для согласования действий по вхождению УЗ в Транскаспийский международный транспортный маршрут.
"Ссылаясь на то, что ответчик оказанные услуги не оплатил, истец просил взыскать с ответчика в свою пользу сумму долга, долг с учетом установленного индекса инфляции за время просрочки 132 523,45 грн, 3% годовых с просроченной суммы 36 798,89 грн, а также понесенные им по делу судебные расходы", - говорится в сообщении.
Ответчик (УЗ - ред.) против иска возразил, ссылаясь на то, что договор с истцом заключен не был, а акт предоставления услуг подписан неуполномоченным лицом.
Суд первой инстанции частично удовлетворил иск ООО "Таврийские игры", но апелляционный суд это решение отменил в части удовлетворения исковых требований и принял новое.
4 декабря 2019 года коллегия судей КГС ВС удовлетворил кассационную жалобу ООО "Таврийские игры", оставив в силе решение суда первой инстанции.
Экономическая правда
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