Суд обязал Укрзализныцю выплатить "Таврийским играм" 1 миллион долга

Конституционный хозсуд Киева обязал "Укрзализныцю" выплатить 1,079 млн гривен долга ООО "Таврийские игры" за event-услуги.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что ООО "Таврийские игры" в течение 10-11 апреля 2017 года предоставила УЗ услуги по маркетинговым мероприятиям по приему руководством Укрзализныци официальных делегаций железных дорог Грузии, Азербайджана и Казахстана для согласования действий по вхождению УЗ в Транскаспийский международный транспортный маршрут.

"Ссылаясь на то, что ответчик оказанные услуги не оплатил, истец просил взыскать с ответчика в свою пользу сумму долга, долг с учетом установленного индекса инфляции за время просрочки 132 523,45 грн, 3% годовых с просроченной суммы 36 798,89 грн, а также понесенные им по делу судебные расходы", - говорится в сообщении.

Ответчик (УЗ - ред.) против иска возразил, ссылаясь на то, что договор с истцом заключен не был, а акт предоставления услуг подписан неуполномоченным лицом.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск ООО "Таврийские игры", но апелляционный суд это решение отменил в части удовлетворения исковых требований и принял новое.

4 декабря 2019 года коллегия судей КГС ВС удовлетворил кассационную жалобу ООО "Таврийские игры", оставив в силе решение суда первой инстанции.

Экономическая правда