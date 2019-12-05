Ryanair закриває рейси з Києва в Нюрнберг і Стокгольм

Лоукстер Rynair з кінця березня 2020 року припинить літати з Києва в аеропорт Скавста (100 км від Стокгольма, Швеція) та в Нюрнберг (Німеччина).

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що останні внесені в систему рейси за обома напрямками значаться 27 березня 2020 року.

У пресслужюі Ryanair заявили, що закривають рейси через брак літаків.

"Затримки з постачанням літаків Boeing 737 Max призвели до того, що лjукост знову переглянув свої плани з розшиhення флоту та розраховує отримати тепер тільки 10 літаків у літньому розкладі-2020 замість 20", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, компанія знизила прогноз кількості перевезених пасажирів на 2021 фінансовий рік, який почнеться 1 квітня 2020 року і триватиме до 31 березня 2021 року, з 157 млн до 156 млн пасажирів.

"Ми шкодуємо про закриття цих двох баз, що повністю пов'язано з подальшими затримками поставок наших Boeing 737 MAX. Ми продовжуємо працювати з Boeing, нашим персоналом, профспілками і аеропортами, щоб мінімізувати скорочення провізних місткостей і кількості робочих місць", - заявив головний виконавчий директор Ryanair Едді Вілсон.