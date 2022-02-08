Ryanair зупинив продаж квитків з Харкова та Херсону 

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Лоукостер Ryanair зупинив продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсона, на сайті неможливо обрати дату.

Про це відомо з сайту Ryanair, профільний ресурс avianews.

Дату неможливо обрати на будь-який рейс з двох українських міст, водночас рейси з Києва, Одеси та Львову відбуваються за розкладом. Доступних рейсів немає на весь час, доступний для перегляду на сайті.

Причина наразі невідома, ЕП намагається дізнатися деталі. В онлайн-службі підтримки компанії зазначили, що не володіють інформацією щодо бронювань. Водночас у разі, якщо доступних рейсів немає на жоден час, маршрут найімовірніше скасували.

Доповнено. В коментарі ЕП в аеропорту Харкова повідомили, що їм не надходила жодна інформація про скасування рейсів з боку Ryanair. Водночас бронювання квитків неможливо.