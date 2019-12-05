Нацбанк: Різке зниження облікової ставки не здешевить кредитів

У Національному банку заявили, що механічне зниження облікової ставки не буде еквівалентом дешевих кредитів.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" сказав заступник голови НБУ Олег Чурій, передає пресслужба Нацбанку.

"Механічне зниження облікової ставки Національного банку не буде еквівалентом дешевих кредитів. Кредитор завжди зважає на стійкість економічного розвитку та послідовність економічної політики.

Давайте згадаємо 2012-2013 рр.: інфляція – близько 0%, ставка НБУ – 7%, водночас ставки міжбанку – до 50%, а ставки по кредитам – 15-20%", - зазначив Чурій.

Нагадаємо:

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев заявив, що зниження облікової ставки є повільним, що не дає можливості наповнити кредитний ринок дешевими кредитами.