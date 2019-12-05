Нацбанк: Резкое снижение учетной ставки не удешевит кредитов
В Национальном банке заявили, что механическое снижение учетной ставки не будет эквивалентом дешевых кредитов.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает пресс-служба Нацбанка.
"Механическое снижение учетной ставки Национального банка не будет эквивалентом дешевых кредитов. Кредитор всегда учитывает устойчивость экономического развития и последовательность экономической политики.
Давайте вспомним 2012-2013 гг. : инфляция - около 0%, ставка НБУ - 7%, в то же время ставки межбанка - до 50%, а ставки по кредитам - 15-20%", - отметил Чурий.
Напомним:
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что снижение учетной ставки является медленным, что не дает возможности наполнить кредитный рынок дешевыми кредитами.
Правление Национального банка снизило учетную ставку до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года.
Экономическая правда
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