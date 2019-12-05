Нацбанк: Резкое снижение учетной ставки не удешевит кредитов

В Национальном банке заявили, что механическое снижение учетной ставки не будет эквивалентом дешевых кредитов.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает пресс-служба Нацбанка.

"Механическое снижение учетной ставки Национального банка не будет эквивалентом дешевых кредитов. Кредитор всегда учитывает устойчивость экономического развития и последовательность экономической политики.

Давайте вспомним 2012-2013 гг. : инфляция - около 0%, ставка НБУ - 7%, в то же время ставки межбанка - до 50%, а ставки по кредитам - 15-20%", - отметил Чурий.

Напомним:

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что снижение учетной ставки является медленным, что не дает возможности наполнить кредитный рынок дешевыми кредитами.