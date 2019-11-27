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Голова фінансового комітету Ради вважає повільним зниження облікової ставки

Середа, 27 листопада 2019, 15:55

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев заявив, що зниження облікової ставки є повільним, що не дає можливості наповнити кредитний ринок дешевими кредитами.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками виїзного засідання комітету в Нацбанку, передає "Інтерфакс-Україна".

"Де взяти дешеві кредити? Це питання досить жваво у нас обговорювалося тільки що. Ми розуміємо: дешеві кредити - запорука розвитку економіки, без цього не буде руху вперед, буде стагнація.

А висока облікова ставка, по суті, не дає можливості наповнити дешевими кредитами кредитний ринок держави", - зазначив Гетманцев.

За його словами, Нацбанк запевнив депутатів, що в принципі розглядає можливість зниження облікової ставки.

"Це зменшення ... Нам би хотілося, щоб воно було більш відчутним для ринку, але на цій базі у нас триває дискусія, тривають консультації з НБУ", - розповів голова фінансового комітету ВР.

Нагадаємо:

Правління Національного банку знизило облікову ставку до 15,5% річних із 25 жовтня 2019 року.

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