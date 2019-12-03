У листопаді попит на нові легкові автомобілі зменшився на 4%

У листопаді українці купили та зареєстрували 8565 нових легкових автомобілів - це на 4% менеше, ніж у жовтні.

Про це повідомляє Укравтопром.

Водночас у річному вимірі попит на нові легкові авто виріс на 17% у порівнянні з листопадом 2018 року.

Зазначається, що у листопаді найпопулярнішою була марка Renault, 1751 автомобілю якої були видані реєстраційні номери - це удвічі більше, ніж рік тому.

На другому місці, як і в листопаді 2018-го, Toyota - попит на авто цієї японської марки виріс на 66% до 1254 шт.

Замикає топ-3 KIA, яка у минулому році була на 4 позиції. За місяць український автопарк поповнили 753 нових KIA - це на 21% більше, ніж у листопаді 2018 року.

Із сьомої на 4 сходинку листопадового рейтингу піднявся Volkswagen - 581 шт. Замикає п'ятірку лідерів місяця Skoda - 527 шт.

Також до топ-10 потрапили: Hyundai - 440 шт. (+0,5%), Nissan - 361 шт. (-47%), Peugeot - 258 шт. (+40%), Mitsubishi - 254 шт. (+24%), Suzuki - 250 шт. (+30%).

Повідомляється, що бестселером місяця став автомобіль Renault Duster - 688 шт.

Усього з початку року українці придбали і поставили на облік 79,3 тис нових легкових автомобілів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Економічна правда