В ноябре спрос на новые легковые автомобили уменьшился на 4%

В ноябре украинцы купили и зарегистрировали 8565 новых легковых автомобилей - это на 4% меньше, чем в октябре.

Об этом сообщает Укравтопром.

В то же время в годовом измерении спрос на новые легковые авто вырос на 17% по сравнению с ноябрем 2018 года.

Отмечается, что в ноябре самой популярной была марка Renault, 1751 автомобиль которой были выданные регистрационные номера - это вдвое больше, чем год назад.

На втором месте, как и в ноябре 2018-го, Toyota - спрос на автомобили этой японской марки вырос на 66% до 1254 шт.

Замыкает топ-3 KIA, которая в прошлом году была на 4 позиции. За месяц украинский автопарк пополнили 753 новых KIA - это на 21% больше, чем в ноябре 2018 года.

С седьмого на 4 место ноябрьского рейтинга поднялся Volkswagen - 581 шт. Замыкает пятерку лидеров месяца Skoda - 527 шт.

Также в топ-10 попали: Hyundai - 440 шт. (+ 0,5%), Nissan - 361 шт. (- 47%), Peugeot - 258 шт. (+ 40%), Mitsubishi - 254 шт. (+ 24%), Suzuki - 250 шт. (+ 30%).

Сообщается, что бестселлером месяца стал автомобиль Renault Duster - 688 шт.

Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 79,3 тыс новых легковых автомобилей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономическая правда