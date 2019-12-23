Рейтинги Аргентини знизилися до "дефолтного" рівня

Влада Аргентини вдруге за п'ять місяців відклала виплату відсотків за доларовими облігаціями, запропонувавши власникам держпаперів проявити "добру волю" в переговорах про реструктуризацію держборгу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Аргентина повинна була заплатити відсотки в розмірі 67 млн ​​доларів 20 грудня і ще 280 млн доларів 23 грудня за бондами, що випускаються відповідно до місцевого законодавства – Letes.

Виплата відсотків за Letes загальним обсягом близько 9 млрд доларів перенесена на 31 серпня. Відстрочка не торкнеться приватних осіб і аргентинських провінцій, повідомило міністерство економіки Аргентини.

Рейтингові агентства Fitch і S&P Global Ratings знизили рейтинги Аргентини слідом за появою інформації про перенесення виплат, оскільки, за їхніми критеріями, відстрочка виплат за держборгом вважається дефолтом.

Fitch знизило довгостроковий рейтинг Аргентини в іноземній валюті до "RD" (обмежений дефолт) з "CC", S&P – до "SD" (вибірковий дефолт) з "ССС-".

Чергова відстрочка процентних виплат за Letes не стала сюрпризом для інвесторів, враховуючи, що країна раніше неодноразово оголошувала про дефолт і реструктуризувала борги.

Наразі держборг Аргентини становить 332 млрд доларів з урахуванням кредитів Міжнародного валютного фонду, що виділив країні рекордні 57 млрд доларів.

В руках приватних інвесторів знаходяться аргентинські держпапери загальним обсягом 148 млрд доларів.

Як відомо, у вересні на фоні падіння курсу національної валюти песо влада Аргентини обмежила торгівлю іноземною валютою.

Економіка Аргентини вже другий рік поспіль перебуває в рецесії, а рівень безробіття в країні зріс. Протягом останніх 12 місяців інфляція становила 40 відсотків.