Рейтинги Аргентины снизились до "дефолтного" уровня

Власти Аргентины второй раз за пять месяцев отложили выплату процентов по долларовым облигациям, предложив держателям госбумаг проявить "добрую волю" в переговорах о реструктуризации госдолга.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Аргентина должна была заплатить проценты в размере 67 млн долларов 20 декабря и еще 280 млн долларов 23 декабря по бондам, выпускаемым в соответствии с местным законодательством - Letes.

Выплата процентов по Letes общим объемом порядка 9 млрд долларов перенесена на 31 августа. Отсрочка не коснется частных лиц и аргентинских провинций, сообщило министерство экономики Аргентины.

Рейтинговые агентства Fitch и S&P Global Ratings понизили рейтинги Аргентины вслед за появлением информации о переносе выплат, поскольку, по их критериям, отсрочка выплат по госдолгу считается дефолтом.

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Аргентины в иностранной валюте до "RD" (ограниченный дефолт) с "CC", S&P - до "SD" (выборочный дефолт) с "ССС-".

Очередная отсрочка процентных выплат по Letes не стала сюрпризом для инвесторов, учитывая, что страна ранее неоднократно объявляла о дефолте и реструктуризировала долги.

В настоящее время госдолг Аргентины составляет 332 млрд долларов с учетом кредитов Международного валютного фонда, выделившего стране рекордные 57 млрд долларов.

В руках частных инвесторов находятся аргентинские госбумаги общим объемом 148 млрд долларов.

Как известно, в сентябре на фоне падения курса национальной валюты песо власти Аргентины ограничили торговлю иностранной валютой.

Экономика Аргентины уже второй год подряд находится в рецессии, а уровень безработицы в стране вырос. На протяжении последних 12 месяцев инфляция составляла 40 процентов.