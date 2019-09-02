Аргентина обмежила купівлю доларів

На фоні падіння курсу національної валюти песо влада Аргентини обмежила торгівлю іноземною валютою.

Відповідний указ підписав президент країни Маурісіо Макрі, передає DW.

Згідно з документом, великим експортерам для покупки іноземної валюти та її переведення за кордон потрібен дозвіл від Центрального банку.

Фізичні особи не зможуть купувати понад 10 тисяч доларів на місяць.

Діяти такі заходи будуть до 31 грудня 2019 року.

В указі йдеться, що це викликано необхідністю "більш тісного регулювання торгівлі іноземною валютою та зміцнення нормального функціонування економіки". Цим кроком уряд Аргентини хоче боротися з триваючою економічною кризою в країні.

Деякі аргентинці зняли свої заощадження минулого тижня через побоювання дефолту. Економіка Аргентини вже другий рік поспіль перебуває в рецесії, а рівень безробіття в країні зріс. Протягом останніх 12 місяців інфляція становила 40 відсотків.