Побоювання дефолту в Аргентині зростають — Bloomberg

Побоювання з приводу повномасштабної фінансової кризи в Аргентині раптово знову опинилися в центрі уваги ринків.

Про це пише Bloomberg.

Після нищівної поразки президента Маурісіо Макрі на праймеріз на вихідних інвестори стали активно скидати акції, облігації та валюту країни.

Розпродаж змусив багатьох на Уолл-стріт задуматися про те, чи не чекає схильну до криз країну новий дефолт.

Кредитно-дефолтні свопи показували, що трейдери оцінюють в 75% ймовірність припинення виплат за боргом Аргентини в найближчі п'ять років. 9 серпня оцінка становила всього 49%.

Доларові облігації країни в середньому втратили 25%, і ціни падали до 55 центів на долар. Прибутковість коротких паперів перевищила 35%.

Песо падав 12 серпня на 25% до історичного мінімуму до долара, а індекс акцій Merval показував максимальне внутрішньоденне падіння.

Розпродаж здебільшого не торкнувся інших ринків, бразильський реал і мексиканський песо ослабли приблизно на 1%.

Результати голосування говорять про високу ймовірність приходу до влади в грудні більш протекціоністського уряду, який може відіграти назад досягнення Макрі з повернення довіри міжнародних ринків.

Несподівана зміна настроїв електорату шокувала як іноземних інвесторів, так і самих аргентинців, які протягом багатьох років стикалися з високою інфляцією, економічними негараздами та політичними суперечками.

Уряду і залежним структурам необхідно виплатити за боргом у доларах і євро 15,9 мільярда доларів в 2019 році, свідчать дані, проаналізовані агентством.

Ще 18,6 мільярда доларів припадає на основну суму боргу за облігаціями, кредити і процентні платежі в песо.