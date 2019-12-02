З початку року пасажиропотік аеропорту "Львів" виріс майже на 40%
У січні-листопаді 2019 року пасажиропотік міжнародного аеропорту "Львів" виріс на 39,3% у порівнняні з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє пресслужба аеропорту у Facebook.
Зазначається, що пасажиропотік досяг позначки в 2 045,5 тис пасажирів. Кількість рейсів зросла на 23,6%, з 14 148 до 17 485.
Повідомляється, що у листопаді авіаперевезеннями скористались 173,9 тис пасажирів - це на 39,2% більше, ніж у листопаді 2018 року.
Кількість здійснених у листопаді рейсів - 1 358, це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо:
У жовтні 2019 року в аеропорту "Львів імені Данила Галицького" авіаперевезеннями скористались 200,3 тисячі пасажирів - це на 4,6% більше, ніж у жовтні минулого року (138,5 тисяч пасажирів).
Економічна правда
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