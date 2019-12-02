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С начала года пассажиропоток аэропорта "Львов" вырос почти на 40%

Понедельник, 2 декабря 2019, 12:15

В январе-ноябре 2019 года пассажиропоток международного аэропорта "Львов" вырос на 39,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Отмечается, что пассажиропоток достиг отметки в 2 045,5 тыс пассажиров. Количество рейсов увеличилось на 23,6%, с 14 148 до 17 485.

Сообщается, что в ноябре авиаперевозками воспользовались 173,9 тыс пассажиров - это на 39,2% больше, чем в ноябре 2018 года.

Количество проведенных в ноябре рейсов - 13 58, это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним:

В октябре 2019 года в аэропорту "Львов имени Даниила Галицкого" авиаперевозками воспользовались 200,3 тысячи пассажиров - это на 4,6% больше, чем в октябре прошлого года (138,5 тысяч пассажиров).

Экономическая правда

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аэропорт Львов авиа

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