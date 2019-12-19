УЗ витратила майже 400 мільйонів на оновлення 7 приміських поїздів

З початку року Укрзалізниця на оновлення складів приміських поїздів витратила 387 мільйонів гривень, а до кінця року виконає ремонтні роботи ще на 134 млн грн.

Про це заявив голова правління УЗ Євген Кравцов, передає пресслужба компанії.

Зазначається, що за 11 місяців 2019 року УЗ капітально відремонтувала 7 складів, із яких продовжила термін служби 6 електропоїздам на 22 роки.

За словами Кравцова, усі роботи з модернізації електропоїздів проводяться на власних потужностях - Київському електровагоноремонтному заводі.

В Укрзалізниці зазначили, що модернізація одного електропоїзда обходиться у 10 разів дешевше, ніж придбання нового складу.

"Серед відремонтованих цьогоріч електропоїздів 3 склади надійшли на Південно-Західну залізницю. Із них 2 забезпечують прискорені приміські перевезення на дільницях Київ — Роток, Київ — Фастів, Київ — Шепетівка, а один використовується в регіональному сполученні на дільницях Київ — Конотоп, Шостка, Київ — Зернове, Київ — Ворожба.