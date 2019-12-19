УЗ потратила почти 400 миллионов на обновление 7 пригородных поездов

С начала года Укрзализныця на обновление составов пригородных поездов потратила 387 миллионов гривен, а до конца года выполнит ремонтные работы еще на 134 млн грн.

Об этом заявил глава правления УЗ Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.

Отмечается, что за 11 месяцев 2019 года УЗ капитально отремонтировала 7 складов, из которых продлила срок службы 6 электропоездам на 22 года.

По словам Кравцова, все работы по модернизации электропоездов проводятся на собственных мощностях - Киевском электровагоноремонтном заводе.

В Укрзализныце отметили, что модернизация одного электропоезда обходится в 10 раз дешевле, чем приобретение нового состава.

"Среди отремонтированных в этом году электропоездов 3 состава поступили на Юго-Западную железную дорогу. Из них 2 обеспечивают ускоренные пригородные перевозки на участках Киев - Роток, Киев - Фастов, Киев - Шепетовка, а один используется в региональном сообщении на участках Киев - Конотоп, Шостка, Киев - Зерновое, Киев - Ворожба.

Также по одному составу поступило на региональные филиалы: Донецкую, Львовскую, Одесскую и Южную железные дороги. Они задействованы в общем обороте пригородных пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.

До конца 2019 года в УЗ планируют выполнить капитальный ремонт с продлением срока службы еще 2 электропоездов для региональных филиалов "Львовская железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога".

В компании подсчитали, что из-за высокого объема изношенного и устаревшего парка пригородного подвижного состава в ближайшие три года немедленной замены требуют 77 электропоездов и 37 дизель-поездов.

Экономическая правда