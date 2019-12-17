Дубілет розповів про розробку проєкту для скасування "зарплатного рабства"

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд розробляє проєкт, за яким більшість працівників на практиці зможуть самостійно обирати банк для виплати заробітної плати.

Джерело: Facebook-сторінка Дубілета

Пряма мова: "Ми почали проект, яким хочемо побороти "зарплатне рабство" в Україні…

В Україні існує явище, яке чимало дивує жителів розвинених країн — "зарплатний проект". Це коли підприємство і банк домовляються про виплату зарплати, не питаючи думку співробітників. Їм просто вказують, на картку якого банку вони будуть отримувати гроші.

Насправді, за законом співробітники мають право самостійно обирати банк. Але на практиці, якщо хтось обирає інший банк, бухгалтери вимушені для таких виплат формувати окремі платіжки. Тому працівникам частіше за все у такому виборі просто відмовляють".

Деталі: В уряді хочуть запровадити систему, яка дозволить українцям вільно обирати банки і при цьому не вимагатиме від бухгалтерів зайвої роботи.

Зокрема, робітник вказує бухгалтеру свій IBAN (IBAN — це номер рахунку, як у Європі, який у нас було запроваджено цього року), а бухгалтер формує просту відомість для всіх співробітників, незалежно від банку. А далі вже банк, який обслуговує підприємство, автоматично розкидує гроші, куди треба.

Для реалізації проекту банки мають доопрацювати свої системи.

За словами Дубілета, можливо, потрібно буде запустити гарячу лінію, куди українці зможуть скаржитися, якщо їм відмовлятимуть у виборі банку.

Міністр називає проект важливим, бо українці отримають більше свободи і кращий сервіс, а банківська індустрія буде краще розвиватися за рахунок підвищення конкуренції.

Проект можуть запровадити вже наступного року. За словами Дубілета, робота почалася з ініціативи міністра фінансів Оксани Маркарової і ведеться спільно з Мінфіном і НБУ.