Уряд змінив керівника Держпродспоживслужби
Кабмін звільнив Владиславу Магалецьку з посади голови Держпродспоживслужби та призначив тимчасовим керівником відомства Анатолія Вовнюка.
Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.
На початку лютого голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька подала заяву на звільнення з посади за власним бажанням.
"Причина – наполегливі рекомендації лікарів по стану здоров’я в найближчі декілька місяців", - сказала тоді Магалецька.
Магалецьку призначили головою відомства у листопаді 2020 року.
Вовнюк із грудня 2020 року працював заступником голови Держпродспоживслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Економічна правда
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