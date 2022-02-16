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Уряд змінив керівника Держпродспоживслужби

Середа, 16 лютого 2022, 13:45 - Олексій Павлиш
 
Владислава Магалецька
фото: держпродспоживслужба

Кабмін звільнив Владиславу Магалецьку з посади голови Держпродспоживслужби та призначив тимчасовим керівником відомства Анатолія Вовнюка.

Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

На початку лютого голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька подала заяву на звільнення з посади за власним бажанням.

"Причина – наполегливі рекомендації лікарів по стану здоров’я в найближчі декілька місяців", - сказала тоді Магалецька.

Магалецьку призначили головою відомства у листопаді 2020 року.

Вовнюк із грудня 2020 року працював заступником голови Держпродспоживслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Економічна правда

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Кабмін Держпродспоживслужба

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