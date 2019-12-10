Lufthansa працює на рейсах "Аерофлоту" в анексованому Криму в обхід санкцій – ЗМІ

В анексованому Криму працює і обходить міжнародні санкції компанія, пов’язана з німецьким авіаперевізником Lufthansa.

Про це йдеться в розслідуванні телеканалу "Настоящее время" і проєкту "Муніципальний сканер".

Після анексії півострова в 2014 році кейтерінгова компанія "Аеромар" відкрила в Севастополі філію.

Окремої юридичної особи філія не має, запис про неї з’явилася в реєстрі 26 червня 2014 року на сторінці АТ "Аеромар". 3 липня в компанії повідомили, що філія надала обслуговування першому рейсу спеціального льотного загону авіакомпанії "Росія".

Контрольним пакетом акцій "Аеромара" (51%) володіє "Аерофлот". Решта 49% через дочірні британські та німецькі фірми належать німецькому авіаперевізнику Deutsche Lufthansa AG.

Філія "Аеромара" в Сімферополі також фігурує на офіційному сайті держзакупівель в Російській Федерації.

Санкції ЄС безпосередньо забороняють інвестиції в туристичний і транспортний сектори на території анексованого Криму. Офіційно встановити, чи вважається діяльність компанії, пов’язаної з Lufthansa, порушенням санкцій, може Європейський суд. І скарга повинна надійти від органів, відповідальних за санкційний контроль в конкретній країні ЄС, тобто в Німеччині, йдеться в розслідуванні.

"Настоящее время" відправило запит до відповідного департаменту Міністерства фінансів Німеччини ще на початку квітня 2018 року, але відповіді на момент публікації так і не отримало.

У головному офісі німецької Lufthansa Group, отримавши запит "Настоящего времени", пообіцяли, що підготують відповідь максимально швидко, але через два тижні прислали відмову.

"На жаль, ми не можемо прокоментувати ваш запит. Дякуємо за ваше розуміння", – написала в електронному листі Керстін Синтія Лау, директор з міжнародних комунікацій LSGgroup.

Відповісти на офіційний запит "Настоящего времени" з середини березня обіцяють і в самому "Аеромарі", але до сьогодні відповіді немає.

Нагадуємо:

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року.

Верховна Рада офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії.

Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви.

Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".