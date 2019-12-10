Lufthansa работает на рейсах "Аэрофлота" в аннексированном Крыму в обход санкций – СМИ

В аннексированном Крыму работает и обходит международные санкции компания, связанная с немецким авиаперевозчиком Lufthansa.

Об этом говорится в расследовании телеканала "Настоящее время" и проекта "Муниципальный сканер".

После аннексии полуострова в 2014 году кейтеринговая компания "Аэромар" открыла в Севастополе филиал.

Отдельного лица филиал не имеет, запись о нем появилась в реестре 26 июня 2014 года на странице АО "Аэромар". 3 июля в компании сообщили, что филиал предоставил обслуживание первому рейсу специального летного отряда авиакомпании "Россия".

Контрольным пакетом акций "Аэромара" (51%) владеет "Аэрофлот". Остальные 49% через дочерние британские и немецкие фирмы принадлежат немецкому авиаперевозчику Deutsche Lufthansa AG.

Филиал "Аэромара" в Симферополе также фигурирует на официальном сайте госзакупок в Российской Федерации.

Санкции ЕС непосредственно запрещают инвестиции в туристический и транспортный сектора на территории аннексированного Крыма. Официально установить, считается ли деятельность компании, связанной с Lufthansa, нарушением санкций, может Европейский суд. И жалоба должна поступить от органов, ответственных за санкционный контроль в конкретной стране ЕС, то есть в Германии, говорится в расследовании.

"Настоящее время" отправило запрос в соответствующий департамент Министерства финансов Германии еще в начале апреля 2018 года, но ответа на момент публикации так и не получило.

В главном офисе немецкой Lufthansa Group, получив запрос "Настоящего времени", пообещали, что подготовят ответ максимально быстро, но через две недели прислали отказ.

"К сожалению, мы не можем прокомментировать ваш запрос. Спасибо за ваше понимание", - написала в электронном письме Керстин Синтия Лау, директор по международным коммуникациям LSGgroup.

Ответить на официальный запрос "Настоящего времени" с середины марта обещают и в самом "Аэромаре", но до сих пор ответа нет.

Напоминаем:

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года.

Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Страны Запада ввели ряд экономических санкций против Москвы.

Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".