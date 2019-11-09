Instagram почне тестувати у США функцію, яка приховує "лайки"

Соцмережа Instagam наступного тижня почне тестувати в США функцію, яка приховує кількість "лайків" під постами для інших користувачів.

Про це заявив голова соцмережі Адам Моссері, передає Wired.

Зазначається, що раніше Instagram тестував цю функцію у Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Японії, Ірландії, Італії та Бразилії.

"Дослідники соціальних мереж стверджують - коли користувачі пристосовують свій контент до того, що викликає найбільше зацікавлення (або обурення), результатом є радикалізоване середовище, яке робить "щасливі" розмови майже неможливими", - пише Wired.

Нагадаємо:

Facebook почала тестувати функцію, яка приховує кількість лайків під публікаціями. Першими зміни зачеплять користувачів з Австралії.

У компанії пояснюють, що приховування кількості лайків дозволить "знизити соціальний тиск на користувачів соцмереж".