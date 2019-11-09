Instagram почне тестувати у США функцію, яка приховує "лайки"
Соцмережа Instagam наступного тижня почне тестувати в США функцію, яка приховує кількість "лайків" під постами для інших користувачів.
Про це заявив голова соцмережі Адам Моссері, передає Wired.
Зазначається, що раніше Instagram тестував цю функцію у Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Японії, Ірландії, Італії та Бразилії.
"Дослідники соціальних мереж стверджують - коли користувачі пристосовують свій контент до того, що викликає найбільше зацікавлення (або обурення), результатом є радикалізоване середовище, яке робить "щасливі" розмови майже неможливими", - пише Wired.
Нагадаємо:
Facebook почала тестувати функцію, яка приховує кількість лайків під публікаціями. Першими зміни зачеплять користувачів з Австралії.
У компанії пояснюють, що приховування кількості лайків дозволить "знизити соціальний тиск на користувачів соцмереж".
Деякі дослідження показали, що тиск популярності у соціальних медіа може вплинути на психічне здоров'я користувачів, особливо молоді.
Економічна правда
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