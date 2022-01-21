TikTok тестує функцію платних підписок
Соцмережа TikTok тестує нову функцію, яка дозволить авторам стягувати плату за підпписку на свій контент.
Про це пише The Information з посиланням на представника соцмережі.
Представник TikTok відмовився розкрити додаткові подробиції.
Як нагадує видання, наразі у TikTok є функція, яка дозволяє користувачам надсилати віртуальні подарунки авторам, котрі вони можуть конвертувати у реальні гроші.
Нагадуємо:
Раніше Instagram запустив пробну версію служби підписки, яка дозволяє користувачам платити за додатковий контент від авторів соцмережі.
Поки що функція платної підписки доступна 10 творцям контенту у США.
Творці мають можливість вибрати цінову категорію для передплати залежно від кількості ексклюзивних постів (всього їх вісім із діапазоном цін від 0,99 до 99,99 доларів на місяць.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua