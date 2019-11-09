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Instagram начнет тестировать в США функцию, скрывающую "лайки"

Суббота, 9 ноября 2019, 17:45

Соцсеть Instagam на следующей неделе начнет тестировать в США функцию, которая скрывает количество "лайков" под постами для других пользователей.

Об этом заявил глава соцсети Адам Моссера, передает Wired.

Отмечается, что ранее Instagram тестировал эту функцию в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ирландии, Италии и Бразилии.

"Исследователи социальных сетей утверждают - когда пользователи приспосабливают свой контент к тому, что вызывает наибольший интерес (или возмущение), результатом является радикализированная среда, делающая "счастливые" разговоры почти невозможными", - пишет Wired.

Напомним:

Facebook начала тестировать функцию, которая скрывает количество лайков под публикациями. Первыми изменения затронут пользователей из Австралии.

В компании объясняют, что сокрытие количества лайков позволит "снизить социальное давление на пользователей соцсетей".

Некоторые исследования показали, что давление популярности в социальных медиа может повлиять на психическое здоровье пользователей, особенно молодежи.

Экономическая правда

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