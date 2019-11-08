Дубілет просить надати йому охорону

Міністр Кабінету міністру Дмитро Дубілет попросив Управління державної охорони надати йому охоронців, через ймовірну загрозу від проекту по боротьбі з тіньовим алкоголем, та довкола проведення конкурсів на державні посади.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.



"Я звернувся сьогодні в Управління Державної Охорони з проханням виділити мені охорону.

Коли я йшов у Кабмін, я був впевнений, що моя посада буде настільки технократичною, що кому-кому, а мені це точно не знадобиться. Але, мабуть, не в українській політиці" , - заявив Дубілет.



Міністр побоюється за власну безпеку через дві сфери своєї роботи.



"По-перше, я координую проект по боротьбі з тіньовим алкоголем. Це — величезний і дикий ринок. Сподіваюсь, що ми зможемо показати тут результати та додати до українського бюджету 5-10 млрд грн на рік, а українці стануть менше труїтися та помирати.

По-друге, я один з координаторів проведення конкурсів на державні топ-посади. Ми зараз робимо перезавантаження влади по всіх державних органах, підприємствах, установах. Чомусь деякі сторони вважають, що у мене чи моїх колег можуть бути важелі впливу на конкурсну комісію", - пояснив Дубілет.



Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що 55% виробництва "Укрспирту" перебуває в тіні.

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Економічна правда