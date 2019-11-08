Дубилет просит предоставить ему охрану

Министр Кабинета министру Дмитрий Дубилет попросил Управление государственной охраны предоставить ему охранников, через вероятную угрозу от проекта по борьбе с теневым алкоголем, и вокруг проведения конкурсов на государственные должности.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я обратился сегодня в Управление Государственной Охраны с просьбой выделить мне охрану.

Когда я шел в Кабмин, я был уверен, что моя должность будет столь технократической, что кому-кому, а мне это точно не понадобится. Но, видимо, не в украинской политике ", - заявил Дубилет

Министр опасается за собственную безопасность за две сферы своей работы.

"Во-первых, я координирую проект по борьбе с теневым алкоголем. Это - огромный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить в украинский бюджет 5-10 млрд грн в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать.

Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственных органах, предприятиях, учреждениях. Почему-то некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию ", - пояснил Дубилет.



Напоминаем, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что 55% производства "Укрспирта" находится в тени.

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Экономическая правда