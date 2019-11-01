Зеленський: Понад половина виробництва Укрспирту перебуває у "тіні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що 55% виробництва "Укрспирту" перебуває в тіні.

Про це він сказав під час нарад з питань розвитку спиртової галузі України у рамках поїздки на Тернопільщину, передає "Укрінформ".

"Така в мене є статистика, ви скажете, так це чи ні, тобто більше половини, 55% виробництва зараз "Укрспирту" в тіні, державні заводи контролюються кримінальними угрупуваннями більше 10 років", - підкреслив він.

Водночас заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів розповіла, що, починаючи з 2016 року, майже у 5 разів зменшився фінасовий результат держпідприємства.

"Це так само впливає на сплату податків. Якщо податок на прибуток "Укрспирт" платив у 2016 році майже 30 млн, то у 2018 році жодної копійки податку на прибуток найбільший державний спиртовий монополіст не сплатив до бюджету", - зазначила вона.

За її словами, через нелегальний ринок спирту державний і місцеві бюджети щороку недоотримують 8 млрд гривень.

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