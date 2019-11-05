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Реєстр арештованого майна запустять до кінця року – АРМА

Вівторок, 5 листопада 2019, 17:15

1 листопада завершився перший етап випробувань прототипу реєстру арештованого майна, який буде запущено в дослідну експлуатацію до кінця року.

Про це заявив голова Нацагентства з розшуку та менеджменту активів Антон Янчук.

За даними відомства, в управлінні АРМА перебувають близько 1,5 тис активів, серед яких - транспортні засоби, нерухомість, єдині майнові комплекси.

Зазначається, що реєстр дасть змогу зрозуміти всім охочим, що відбувається з арештованим майном.

Глава Нацагентства Антон Янчук вважає, що АРМА повинна стати більш відкритою і прозорою.

"Конкурсний відбір на посаду керівників транслюватиметься в прямому ефірі, а оголошення про продаж або передачу в управління майна повинні дублюватися на спеціалізованих сайтах", - сказав він.

Економічна правда

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