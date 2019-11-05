Реєстр арештованого майна запустять до кінця року – АРМА
1 листопада завершився перший етап випробувань прототипу реєстру арештованого майна, який буде запущено в дослідну експлуатацію до кінця року.
Про це заявив голова Нацагентства з розшуку та менеджменту активів Антон Янчук.
За даними відомства, в управлінні АРМА перебувають близько 1,5 тис активів, серед яких - транспортні засоби, нерухомість, єдині майнові комплекси.
Зазначається, що реєстр дасть змогу зрозуміти всім охочим, що відбувається з арештованим майном.
Глава Нацагентства Антон Янчук вважає, що АРМА повинна стати більш відкритою і прозорою.
"Конкурсний відбір на посаду керівників транслюватиметься в прямому ефірі, а оголошення про продаж або передачу в управління майна повинні дублюватися на спеціалізованих сайтах", - сказав він.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua