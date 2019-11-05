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Реестр арестованного имущества запустят до конца года - АРМА

Вторник, 5 ноября 2019, 17:15

1 ноября завершился первый этап испытаний прототипа реестра арестованного имущества, который будет запущен в опытную эксплуатацию до конца года.

Об этом заявил глава Нацагентства по розыску и менеджмента активов Антон Янчук.

По данным ведомства, в управлении АРМА находятся около 1,5 тыс активов, среди которых - транспортные средства, недвижимость, единые имущественные комплексы.

Отмечается, что реестр позволит понять всем желающим, что происходит с арестованным имуществом.

Глава Нацагентства Антон Янчук считает, что АРМА должна стать более открытой и прозрачной.

"Конкурсный отбор на должность руководителей будет транслироваться в прямом эфире, а объявление о продаже или передаче в управление имущества должны дублироваться на специализированных сайтах", - сказал он.

Экономическая правда

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