Реестр арестованного имущества запустят до конца года - АРМА
1 ноября завершился первый этап испытаний прототипа реестра арестованного имущества, который будет запущен в опытную эксплуатацию до конца года.
Об этом заявил глава Нацагентства по розыску и менеджмента активов Антон Янчук.
По данным ведомства, в управлении АРМА находятся около 1,5 тыс активов, среди которых - транспортные средства, недвижимость, единые имущественные комплексы.
Отмечается, что реестр позволит понять всем желающим, что происходит с арестованным имуществом.
Глава Нацагентства Антон Янчук считает, что АРМА должна стать более открытой и прозрачной.
"Конкурсный отбор на должность руководителей будет транслироваться в прямом эфире, а объявление о продаже или передаче в управление имущества должны дублироваться на специализированных сайтах", - сказал он.
Экономическая правда
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