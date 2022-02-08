Спадкування іноземних активів: як не опинитися в мінусі

Уявимо ситуацію: важка втрата глави сім'ї, власника бізнесу з холдинговою компанією у Швейцарії та банківських рахунків у кількох країнах, або передчасна смерть двоюрідної тітки – щасливої ​​власниці пари вілл у Європі та яхти під британським прапором, а заповіту немає.

Хто, і як буде розподіляти залишені активи, як уникнути фінансових втрат?

Починається паперова тяганина, потрібно розібратися у правилах успадкування в Україні та інших країнах, перерозподілити ролі, розділити бізнес.

Все це може призвести до сімейних конфліктів та небажаних фінансових наслідків, поставивши під загрозу благополуччя ваших близьких та бізнесу загалом.

Податки, до речі, необхідно спершу сплатити в країні, де розташовані спадкові активи, а потім ще й в Україні. У деяких країнах передбачені податки на спадщину (inheritance tax)/ на нерухоме майно, яке приймають у спадок.

Водночас в інших країнах ставки податків є досить високими і можуть досягати 60%. В Україні немає податків аналогічного характеру, а спадок із джерелом з-за кордону є іноземним доходом та підлягає в Україні оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18%

У зв'язку з цим зарахувати податки на спадщину/податки на нерухомість, сплачені за кордоном, в Україні не вдасться.

Адже взаємозалік неоднорідних податків положеннями міжнародних договорів України щодо уникнення подвійного оподаткування не передбачено.

Ситуація неприємна. Але її можна уникнути, заздалегідь підібравши оптимальні для вас рішення, які дадуть змогу тонко спланувати спадкові відносини.

Які критерії врахувати під час планування спадкування?

Насамперед, необхідно визначити цілі успадкування та коло основних бенефіціарів. Далі переходимо до вибудовування стратегії, і тут важливо звернути увагу на кілька важливих аспектів.

Ступінь спорідненості спадкодавця зі спадкоємцем

Успадкування, наприклад, батьком, дружиною або рідним братом для України є підставою для застосування нульової ставки податку.

Однак у Франції не оподатковується лише спадок, який переходить від чоловіка до дружини або навпаки.

В інших випадках податок на спадщину (l'impôt sur les successions) визначається за прогресивною ставкою і становить від 5% до 60%;

Характер об'єктів успадкування

Наприклад, у Іспанії спадкоємці-нерезиденти зобов'язані сплатити податок лише з вартості об'єкта нерухомості, що вони одержують.

Податок на спадщину в Швейцарії для нерезидентів застосовується до об'єктів нерухомості та компаній.

Водночас кошти на банківському рахунку, відкритому у цих двох юрисдикціях, не підлягають оподаткуванню податком на спадщину в цих країнах, але також будуть оподатковуватися прибутковим податком (ПДФО) в Україні за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%;

Загальну вартість об'єктів успадкування

У багатьох країнах встановлено поріг вартості майна, яке можна успадкувати без оподаткування (наприклад, у Великій Британії для прямих спадкоємців це 325 тис. фунтів стерлінгів; у Німеччині 500 тис. євро для подружжя, 100 тис. євро для батьків і так далі.

А частина, що залишилася, обкладається прогресивним податком від 7% на суму до 75 тис. євро, і до 30% на суму від 26 млн євро). Іншими словами, що стоїть вартість успадкованого майна, то вище ставка податку.

Які варіанти оптимізації успадкування?

Одним із найефективніших інструментів планування успадкування є заснування трасту. Використання механізму трасту дає змогу звільнити майно, що передається у спадок, від оподаткування іноземними податками.

Щодо податку в Україні, то при наслідуванні трасту ефективна ставка 19,5% не застосовується.

Це пов'язано з тим, що юридично відбувається лише зміна бенефіціара трасту: спадкоємець не набуває майна відразу, таке майно знаходиться під інвестиційним управлінням трасту, що забезпечує його постійний приріст.

Також можна піти шляхом оптимізації спадкування за допомогою підведення часток у загальній спадковій масі у заповіті "під межу" неоподатковуваних мінімумів, забезпечивши також "перетікання" успадкованих активів певним бенефіціарам через ланцюжок економічно доцільних операцій.

Або ж використати пільгові пропозиції від держави. Наприклад, у Великій Британії є можливість перевести 10% вартості успадкованого майна благодійним організаціям, тим самим значно зменшивши податок.

Що якщо я вже отримав спадок (досить давно)?

Необхідно переконатись, що всі юридичні моменти улагоджені та податки сплачені у відповідних юрисдикціях.

Якщо ж ні, ви навряд чи зможете покласти гроші на рахунок у Швейцарському банку або інвестувати в будівництво нового ЖК у престижному районі.

Будь-яка операція з активами не пройде міжнародного фінансового моніторингу, оскільки спочатку необхідно підтвердити джерело походження коштів.

Платять податки не всі, оскільки є винятки. Ті особи, які не підпадають під винятки, зобов'язані включити суму свого доходу від спадщини до загального річного оподатковуваного доходу та подати в Україні податкову декларацію про майновий стан та доходи до 1 травня року наступного за тим, у якому вона отримана. Інакше – штрафи, пеня, неможливість вільно розпоряджатися своїми коштами.

Якщо ж усі терміни подання податкової декларації пропущено, легалізувати такий дохід можна, наприклад, розглянувши опцію податкової амністії.

Наслідування будинку в Іспанії або акцій в компанії від улюбленої тітоньки — це ідеальна ситуація для того, щоби добровільно подати інформацію про нерозкритий капітал і репатріювати доходи, у тому числі, іноземні, чи активи, придбані з допомогою таких доходів.

Зрозуміла фінансова історія забезпечить безболісне проходження всіх етапів амністії в Україні та отримання документа про те, що до певних активів держава не має претензій.

Подати декларацію можуть резиденти та нерезиденти України, які на момент отримання активів були резидентами, виняток становлять деякі категорії на кшталт малолітніх осіб або так званих ПЕПів (Politically Exposed Person) та їхніх близьких.

Є можливість подання знеособленої спеціальної декларації (при подачі через нотаріуса декларант шифрується спеціальним кодом, його особистість податковим органам невідома).

В Україні, крім спадщини доходами, які можна задекларувати, можуть бути подарунки, доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації ФОП або без отримання ліцензії, заробітна плата в "конвертах", доходи від продажу рухомого та нерухомого майна, орендної плати, відчуження акцій, часток, корпоративних прав тощо. Єдине — важливо, аби такі доходи були отримані до 01 січня 2021 року.

Ставки податків в Україні є досить привабливими (2,5-11,5%) і варіюються залежно від виду активів. Бонусом учасникам програми надається імунітет від кримінального переслідування та гарантується конфіденційність та захист від необґрунтованого тиску податкових органів.

Співавторка: Аліна Килименчук, юрист Sayenko Kharenko