На фінансування доріг Львівщини виділять 2,3 мільярда
Міністр інфраструктри Владислав Криклій анонсував збільшення фінансування дорожньої інфраструктури Львівської області у 2020 році до 2,3 млрд гривень.
Про це він сказав під час візиту у Львівську область, передає пресслужба відомства.
Криклій зазначив, що 1,1 млрд грн з цієї суми піде на дороги місцевого значення.
У рамках свого візиту міністр проінспектував дорогу Т-14-16 Львів-Путосмити-Меденичі та підкреслив, що темпи будівництва мають бути швидшими.
"За 4 роки було побудовано тільки 37 кілометрів дороги, в той час, коли у нас є такі чудові проєкти як дорога життя, коли за 68 днів ми збудували 134 кілометри. І це власне демонструє те, як мозаїкою будувалися ці дороги і не завершували проєкти до кінця", - заявив він.
За його словами, ситуація, коли відсоток виконання робіт по дорогах державного значення в області складає 93%, а по дорогах місцевого значення – 63%, є незадовільною.
Економічна правда
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