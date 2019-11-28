На фінансування доріг Львівщини виділять 2,3 мільярда

Міністр інфраструктри Владислав Криклій анонсував збільшення фінансування дорожньої інфраструктури Львівської області у 2020 році до 2,3 млрд гривень.

Про це він сказав під час візиту у Львівську область, передає пресслужба відомства.

Криклій зазначив, що 1,1 млрд грн з цієї суми піде на дороги місцевого значення.

У рамках свого візиту міністр проінспектував дорогу Т-14-16 Львів-Путосмити-Меденичі та підкреслив, що темпи будівництва мають бути швидшими.

"За 4 роки було побудовано тільки 37 кілометрів дороги, в той час, коли у нас є такі чудові проєкти як дорога життя, коли за 68 днів ми збудували 134 кілометри. І це власне демонструє те, як мозаїкою будувалися ці дороги і не завершували проєкти до кінця", - заявив він.

За його словами, ситуація, коли відсоток виконання робіт по дорогах державного значення в області складає 93%, а по дорогах місцевого значення – 63%, є незадовільною.

Економічна правда