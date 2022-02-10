Першу частину нової обхідної дороги навколо Києва побудують американці з сумнівною репутацією

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Служба автомобільних доріг у Київській області допустила єдину фірму "Bechtel Overseas Corporation" до останнього цінового етапу тендеру на будівництво першої ділянки Київської обхідної дороги очікуваною вартістю 5,35 мільярда гривень.

Про пише видання "Наші гроші".

Тендер проходить поза системою "Прозорро" на приватному майданчику "PlayTender". Торги по Великій кольцевій були виведені з "Прозорро" за законом, ініційованим "Слугами народу".

На тендер прийшли п’ятеро учасників, однак на першому етапі вираження зацікавленості відхилили ТОВ "Ростдорстрой" і турецьку "Taşyapi Inşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.".

У другому кваліфікаційному етапі брали участь ті, хто залишився: "Bechtel", турецька "Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret ve Sanayi A.S." та ТОВ "Автомагістраль-Південь".

До третього цінового етапу допустили тільки "Bechtel", а інших двох учасників відхилили. Замовник написав, що вони не підтвердили надану на першому етапі інформацію: "Автомагістраль-Південь" – у частині будівництва естакади та заявленої кількості шляхопроводів, а "Onur Taahhut" – у частині будівництва штучних споруд. У протоколі не пояснюється, в чому саме полягали ці невідповідності.

Оскільки дане будівництво вивели з-під дії закону "Про публічні закупівлі", оскаржити в АМКУ дії "автодору" на тендері неможливо.

Видання пише, що фактично "Bechtel" переміг, оскільки встановлений урядом порядок передбачає, що цей відбір відбудеться навіть за наявності однієї пропозиції.

Очікувана вартість будівництва визначена на рівні 300 мільйонів гривень за кілометр (11,2 млн доларів за нинішнім курсом). За даними "Центру транспортних стратегій", це дорожче ніж у США, Канаді, Німеччині та Китаї.

Ще рік тому в Укравтодорі говорили, що ціна будівництва нових доріг в Україні становить 170 млн грн.

"Bechtel Overseas Corporation" – це фірма зі США, яка займається будівельними підрядами у багатьох країнах та фігурувала у низці корупційних скандалів з відкатами по всьому світу, у тому числі і у США.

За інформацією GFJ, яка здійснює в США моніторинг порушень з боку компаній в різних галузях, з 2000 року щодо компаній з корпорації "Bechtel" було 33 випадки штрафних санкцій на загальну суму 934 млн доларів.

Також фірма має звинувачення прокуратури США в шахрайстві. За даними слідства, "Bechtel" протягом 10 років завищувала вартість робіт, включаючи до них роботи, які фактично не виконувались.

Окрім цього, в 2014 році було засуджено одного з топ-менеджерів "Bechtel Corporation" за вимагання та отримання відкатів на суму 5,2 млн доларів.