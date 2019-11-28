На финансирование дорог во Львовской области направят 2,3 миллиарда

Министр инфраструктры Владислав Криклий анонсировал увеличение финансирования дорожной инфраструктуры Львовской области в 2020 году до 2,3 млрд гривен.

Об этом он сказал во время визита во Львовскую область, передает пресс-служба ведомства.

Криклий отметил, что 1,1 млрд грн из этой суммы пойдет на дороги местного значения.

В рамках своего визита министр проинспектировал дорогу Т-14-16 Львов-Путосмиты-Меденичи и подчеркнул, что темпы строительства должны быть быстрее.

"За 4 года было построено только 37 километров дороги, в то время, когда у нас есть такие замечательные проекты как дорога жизни, когда за 68 дней мы построили 134 километров. И это собственно демонстрирует то, как мозаикой строились эти дороги и не завершали проекты до конца", - заявил он.

По его словам, ситуация, когда процент выполнения работ по дорогам государственного значения в области составляет 93%, а по дорогам местного значения - 63%, является неудовлетворительной.

Экономическая правда