Відкати на будівництві доріг становлять 30% – колишній "дорожній король"

Кубраков, Зеленський та Тимошенко оглядають один з об'єктів "Великого будівництва" ДЖЕРЕЛО: PRESIDENT.GOV.UA

Корупційна складова під час будівельних та ремонтних робіт на автомобільних дорогах в Україні становить до 30%.

Про це заявив бізнесмен Амік Амірханян, компанії якого займалися будівництвом доріг, в інтерв'ю ЕП.

За його словами, в тендерах у рамках "Великого будівництва" відбувається штучне завищення вартості дорожнього будівництва та додаткова витрата коштів.

"Думаю, відсотків на 30 роботи [з будівництва доріг] могли б коштувати дешевше. Просто, знаєте, жодна фінансова інспекція не зможе визначити те, що ми можемо визначити. Тільки шляховик може вирахувати, де крадуть гроші на дорогах", – сказав Амірханян.

За його словами, відкати на "Великому будівництві" здійснюються у криптовалютах та їх отримує, зокрема, Служба безпеки за "кришування".

"Я маю інформацію, що сьогодні навіть СБУ від усіх тендерів отримує за прикриття шляховиків 0,5%. Це одержують у криптовалюті", – заявив бізнесмен.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Колишній "дорожній король" Амірханян: про відкати у "Великому будівництві" та вихід на Зеленського через Comedy club

Економічна правда