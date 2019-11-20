Діджиталізація: нардепи хочуть відмовитися від газети "Урядовий кур'єр"

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації підтримав низку законопроектів, які скасовують обов'язкову публікацію законів і нормативних актів в газеті "Урядовий кур'єр".



Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу парламенту.



Комітет пропонує (законопроєкт №2308) змінити місце обов'язкової публікації законопроекту про держбюджет і інформації про його виконання з "Урядового кур'єра" на Єдиний веб-портал органів виконавчої влади.

Також на веб-портал пропонується (законопроєкт №2307) перенести оприлюднення нормативно-правових актів Кабміну, наказів міністерств і рішень НКРЕКП.

Законопроєктом №2309 депутати пропонують відмовитися від публікацій в газеті про створення організаційного комітету зі скликання з'їзду суддів та про скликання з'їзду і питань, які виносяться на його розгляд.

Своє рішення члени комітету обґрунтували тим, що в останні роки тираж "Урядового кур'єра" постійно скорочується і видання вже не може повною мірою вважатися загальнодержавним.

Вимоги до публікації законів і нормативно-правових актів у газетах "Голос України" та "Офіційний вісник України" поки зберігаються.



Нагадуємо, раніше про плани закрити "Урядовий кур'єр" та "Голос України" заявляв Міністр Кабінета міністрів Дмитро Дубілет.

"Я хочу закрити газети "Урядовий кур'єр" та "Голос України", тому що публікація законів на папері - це ж якийсь середньовічний архаїзм. Робити це, замість того, щоб публікувати на сайті і не чекати виходу в друк", - заявив в інтерв'ю ЕП Дубілет.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Проміняти Monobank на Кабмін: Дмитро Дубілет про колишніх партнерів, держслужбу і боротьбу з "жерстю".