Диджитализация: нардепы хотят отказаться от газеты "Урядовый курьер"

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации поддержал ряд законопроектов, которые отменяют обязательную публикацию законов и нормативных актов в газете "Урядовый курьер".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

Комитет предлагает (законопроект №2308) изменить место обязательной публикации законопроекта о госбюджете и информации о его исполнении с

"Правительственного курьера" на Единый веб-портал органов исполнительной власти.

Также на веб-портал предлагается (законопроект №2307) перенести обнародования нормативно-правовых актов Кабмина, приказов министерств и решений НКРЕКП.

Законопроектом №2309 депутаты предлагают отказаться от публикаций в газете о создании организационного комитета по созыву съезда судей и о созыве съезда и вопросов, которые выносятся на его рассмотрение.

Свое решение члены комитета обосновали тем, что в последние годы тираж "Правительственного курьера" постоянно сокращается и издание уже не может в полной мере считаться общегосударственным.

Требования к публикации законов и нормативно-правовых актов в газетах "Голос Украины" и "Официальный вестник Украины" пока сохраняются.



Напомним:



Ранее Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что планирует закрыть "Урядовый курьер" и "Голос Украины".

"Я хочу закрыть газеты "Урядовий кур'єр" и "Голос України", потому что публикация законов на бумаге — это же какой-то средневековый архаизм. Делать это, вместо того, чтобы публиковать на сайте и не ждать выхода в печать", - сказал Дубилет в интервью для ЭП



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