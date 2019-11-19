Криклій: Держпідприємство "Автомобільні дороги України" ліквідують

Міністерство інфраструктури має намір ліквідувати Державну акціонерну компанію Автомобільні дороги України і передати її функції приватному сектору.

Про це заявив голова міністерства Владислав Криклій під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"З наступного року, після зимового періоду, плануємо ліквідувати ПАТ ДАК Автомобільні дороги України. Її функції можна буде передати приватному сектору, який не пов’язаний з бюрократичними процедурами і зможе оперативніше закуповувати найкращу техніку", - сказав він.

"Та й взагалі - це нормальна європейська практика, коли утриманням і експлуатацією доріг займається приватний сектор. А у нас який облавтодор не візьми — він збитковий, постійно не вистачає грошей, у використанні держмайна присутній корупційний фактор", - додав він.

Також він розповів про плани позбавити Укравтодор функції інспекції доріг.

"Укравтодор - замовник послуг. Інспекційна функція повинна бути окремо, щоб не виникав конфлікт інтересів. Тому що виходить так: сам замовляю - сам перевіряю, що не є дієвим інструментом", - пояснив міністр.

Засновником ДАК Автомобільні дороги України є держава в особі Укравтодору. Однією з головних завдань компанії є виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення довжиною 170 тис км.

Компанія також виконує роботи з ремонту автомобільних доріг, мостів, інших штучних споруд та елементів облаштування. До складу компанії входять 33 дочірніх підприємства.